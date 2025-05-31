В Подмосковье задержан подросток, устроивший дрифт на машине каршеринга

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

17-летний подросток из подмосковных Химок задержан за опасную езду на автомобиле каршеринга. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел вечером 30 мая на парковке у торгового центра на Ленинградском шоссе. Местный житель устроил дрифт и совершал опасные маневры, а также игнорировал требования полицейских остановиться.

Правоохранители начали погоню, но водитель выехал на встречную полосу движения, остановился на полосе для общественного транспорта и вместе с пассажирами выбежал из авто. После этого транспортное средство покатилось дальше и врезалось в дорожный знак.

Сообщений о пострадавших не поступало. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что у подростка не было прав на управление автомобилем. В отношении фигуранта были составлены административные протоколы по статьям 12.7 и 12.25 КоАП РФ (Управление авто без прав и невыполнение требования об остановке).

"В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", – заключили в полиции.

Ранее сотрудники ДПС задержали 20-летнего водителя BMW за дрифт в районе Раменки. Видео с нарушениями ПДД было опубликовано в Сети. В результате личность водителя была установлена, его задержали на Бережковской набережной. Нарушителю грозит ответственность по пяти статьям КоАП, включая пьяное вождение и выезд на встречную полосу.

