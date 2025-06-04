В Подмосковье подростка привлекли к ответственности за вождение без прав

Подмосковные полицейские привлекли к ответственности 16-летнего подростка за вождение без прав, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили видео, на котором несовершеннолетний управлял иномаркой по дороге. Он не только не был пристегнут ремнем безопасности, но и разговаривал по телефону.

Более того, на заднем сиденье авто находился мужчина, держащий на руках маленького ребенка, вместо того чтобы зафиксировать его в специальном кресле.

После этого полицейские организовали проверку, в рамках которой удалось установить личность водителя, продолжила Волк. Им оказался 16-летний ученик одной из школ Химок. Выяснилось, что машину ему передала родственница, а находящийся в салоне был отцом юноши, который не остановил противоправные действия сына.

В результате в отношении несовершеннолетнего составили протоколы по статьям "Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности", "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", "Нарушение правил перевозки людей", "Нарушение правил пользования телефоном водителем" и "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" КоАП РФ.

В свою очередь, владелица автомобиля получила штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение статьи "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", заключила Волк.

Ранее в Химках был задержан 17-летний подросток за опасную езду на автомобиле каршеринга. Инцидент произошел на парковке ТЦ на Ленинградском шоссе.

Водитель устроил дрифт, игнорировал требования полиции остановиться, выехал на встречную полосу и остановился на полосе для общественного транспорта. После этого авто врезалось в знак. После задержания его доставили в отдел полиции и составили два административных протокола.