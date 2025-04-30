В Зеленогорске полицейские остановили машину с ребенком за рулем

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

В Зеленогорске Красноярского края полиция остановила внедорожник Toyota Land Cruiser с девятилетним мальчиком за рулем, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Уточняется, что отец ребенка был на пассажирском сиденье. Таким образом родитель пытался обучить сына вождению.

По данным полиции, в отношении 56-летнего мужчины составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ ("Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством"). Ему также необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Материалы направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

В Москве в сентябре 2024 года судебные приставы остановили машину с шестилетней девочкой за рулем. Сотрудники отдела судебных приставов ехали на работу и заметили, что перед ними едет машина, которую заносит в разные стороны. Они увидели, что за рулем машины сидит девочка. Она находилась на коленях женщины, которая откинулась на кресле и не реагировала на сигналы автомобилей.