Новости регионов: моноколесо загорелось в подъезде жилого дома в Удмуртии

В Удмуртии произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В одном из его подъездов вспыхнуло моноколесо. Пожарные вовремя прибыли на вызов и успели потушить пламя. В результате ЧП никто не пострадал. Владелец колеса рассказал, что весь день ездил на нем по жаре, потом вернулся домой и оставил транспорт в кладовке.

Тем временем в Санкт-Петербурге прошла репетиция праздника "Алые паруса". В 2024 году он намечен на 28 июня. В этот день по Неве пройдет корабль в сопровождении тысяч залпов фейерверков, а на Дворцовой площади состоится концерт.

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