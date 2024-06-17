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17 июня, 19:45

Происшествия

Новости регионов: моноколесо загорелось в подъезде жилого дома в Удмуртии

Новости регионов: моноколесо загорелось в подъезде жилого дома в Удмуртии

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В Удмуртии произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В одном из его подъездов вспыхнуло моноколесо. Пожарные вовремя прибыли на вызов и успели потушить пламя. В результате ЧП никто не пострадал. Владелец колеса рассказал, что весь день ездил на нем по жаре, потом вернулся домой и оставил транспорт в кладовке.

Тем временем в Санкт-Петербурге прошла репетиция праздника "Алые паруса". В 2024 году он намечен на 28 июня. В этот день по Неве пройдет корабль в сопровождении тысяч залпов фейерверков, а на Дворцовой площади состоится концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияпожаррегионыобществовидеоДарья Тащина
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