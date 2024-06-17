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17 июня, 17:45

Общество

Ученый рассказал, по каким признакам можно распознать ботулизм

Ученый рассказал, по каким признакам можно распознать ботулизм

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, что ботулизм сначала провоцирует появление у человека тошноты, рвоты, болей в животе и диареи. Однако клиническая картина быстро меняется, к этим симптомам добавляются слабость, сухость во рту, двоение в глазах, а также нарушение глотания и дыхания.

Есть ли последствия болезни? Как обезопасить себя от заражения? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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