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05 июня, 07:45

Происшествия

Новости регионов: 2 тыс "квадратов" полигона с отходами загорелись в Чите

Новости регионов: 2 тыс "квадратов" полигона с отходами загорелись в Чите

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Крупный пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Чите. Площадь возгорания составила 2 тысячи "квадратов". На месте уже работают спасатели. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.

Тепловоз и два вагона сошли с рельсов в Забайкалье. В результате ЧП работник транспортной организации получил травмы, а позже скончался в больнице. Поезд наехал на железнодорожную конструкцию. Следователи проводят проверку

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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