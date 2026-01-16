Свыше 422 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ в 2025 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 422 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы в 2025 году, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам комплектования войск беспилотных систем.

Помимо этого, 32 тысячи человек заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах. Медведев подчеркнул, что была выполнена задача, поставленная верховным главнокомандующим.

Ранее Владимир Путин говорил, что в зоне проведения СВО находится 700 тысяч российских бойцов. При этом в стране есть множество добровольцев, которые хотят заключить контракт на службу в армии.

По словам президента, армия России в ходе СВО получает абсолютно бесценный опыт. Он выразил уверенность в том, что опыт в полной мере используется для формирования нового облика ВС РФ и ОПК.

