03 февраля, 16:31Политика
Зеленский заявил, что Киев изменит подход к переговорам после удара РФ
Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis
Украина скорректирует работу своей переговорной группы на фоне ударов со стороны России. Об этом в своем телеграм-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он добавил, что МИД Украины "проинформирует партнеров о происходящем".
Российские войска массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ, в ночь на 3 февраля. Операция стала ответом на атаки украинской стороны по российским гражданским объектам.
Было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. С их помощью российские военные атаковали места производства и хранения дронов дальнего действия.