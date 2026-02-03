Зеленский заявил, что Киев изменит подход к переговорам после удара РФ

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Украина скорректирует работу своей переговорной группы на фоне ударов со стороны России. Об этом в своем телеграм-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он добавил, что МИД Украины "проинформирует партнеров о происходящем".

Российские войска массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ, в ночь на 3 февраля. Операция стала ответом на атаки украинской стороны по российским гражданским объектам.

Было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. С их помощью российские военные атаковали места производства и хранения дронов дальнего действия.

