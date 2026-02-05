Форма поиска по сайту

05 февраля, 09:30

Происшествия

Активисты в костюмах Робин Гуда обокрали супермаркет в Канаде ради бедных

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/soulevementsdufleuve

Группа активистов, одетых в костюмы Робин Гуда, в знак протеста против роста цен ограбили продуктовый магазин в канадском Монреале и раздали украденное нуждающимся. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеканал CNN.

Участники называют себя "Робинами с аллей". Группа насчитывает около 60 человек. Отмечается, что после набега на торговую точку они развезли еду по городским пунктам раздачи для бедных.

Подобную операцию они провели несколько недель назад. Причем тогда активисты были облачены в костюмы Санта-Клауса и эльфов.

"Когда двух рабочих мест недостаточно, чтобы прокормиться, иметь крышу над головой и заботиться о своей семье, все средства становятся законными", – пояснил свои действия один из членов банды.

Ранее житель Нижегородской области украл 26 игрушек из автомата и раздал их прохожим. Стоимость ущерба, по предварительным оценкам, составила 6,5 тысячи рублей.

После задержания злоумышленник признался, что совершил кражу, находясь в нетрезвом состоянии. В частности, мужчина повредил дверцу у аппарата, похитил игрушки, после чего принял решение раздать их случайным людям на улице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Туристов из РФ предупредили об участившихся случаях ограбления в Чили

происшествияза рубежом

