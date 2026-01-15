Форма поиска по сайту

15 января, 17:07

Житель Нижегородской области украл игрушки из автомата и раздал их прохожим

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Житель Нижегородской области украл 26 игрушек из автомата и раздал их прохожим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Владелец игровых аппаратов заявил в полицию о похищении игрушек из кран-машины, которая расположена в магазине на Трудовой улице в Навашинском районе. Стоимость ущерба, по предварительным оценкам, составила 6,5 тысячи рублей.

Спустя время личность злоумышленника была установлена. Им оказался 33-летний безработный местный житель. Он рассказал, что совершил кражу, находясь в нетрезвом состоянии. В частности, мужчина повредил дверцу у аппарата и похитил игрушки, раздав их случайным прохожим на улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в городе Ряжске правоохранители задержали пожилую женщину, которую подозревают в краже пальмы и духов из квартиры соседки. Оказалось, что женщина, которая проходила мимо приоткрытой двери в дом потерпевшей, решила проникнуть в жилье и похитила понравившиеся ей вещи.

Экспертиза оценила стоимость украденного более чем в 9 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Мужчину задержали за попытку кражи в супермаркете в Орехове-Зуеве

происшествиярегионы

