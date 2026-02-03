Фото: ТАСС/dpa/Silas Stein

Сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным на 16:41 по московскому времени, количество жалоб за сутки достигло 550. Сообщения о неполадках в основном поступают из Новгородской области, Москвы и Подмосковья, Бурятии и Забайкалья.

Большинство пользователей жалуются на сбой мобильного приложения, работу оповещений и общий сбой.

Ранее на масштабные сбои жаловались пользователи сервиса Spotify. Наибольшее количество сообщений о неполадках были направлены из США – около 23 тысяч.

Жалобы также зафиксированы в Канаде, Великобритании, Франции, Нидерландах, Японии и ряде других стран. Пользователи говорили о проблемах в работе приложения. Также они сталкивались с трудностями при воспроизведении музыки и соединении с сервером.

