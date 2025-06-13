На теплоходе "Михаил Булгаков" произошло массовое отравление пассажиров

На борту теплохода "Михаил Булгаков", следовавшего из Санкт-Петербурга в Валаам, произошло массовое отравление – кишечная инфекция затронула около ста пассажиров. Роспотребнадзор выявил, что причиной стал норовирус, передающийся через воду и бытовые поверхности. Проверка показала: к работе допускались сотрудники с признаками инфекции, а в судовой воде зафиксировано фекальное загрязнение.

Суд обязал приостановить деятельность теплохода на три месяца. Однако, как выяснилось, билеты на ближайший круиз все еще продаются. Пострадавшие могут требовать компенсации за лечение, моральный вред и утраченный доход, но сейчас им предлагают лишь скидку на следующий рейс.

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