Новости регионов: во Владивостоке зафиксировали температурный рекорд

В Приморском крае фиксируют аномально высокие температуры. Во Владивостоке в понедельник столбики термометров достигли исторического максимума, установленного в 1973 году. Температура воздуха поднялась до 31 градуса. Уже две недели температура здесь заметно превышает климатическую норму.

Ночью на складе в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Огонь повредил пятиэтажное офисное здание, частично обрушилась кровля. Пожар тушили более 100 специалистов и 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. К утру открытое горение удалось ликвидировать.

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