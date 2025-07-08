Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 08:45

Регионы

Новости регионов: во Владивостоке зафиксировали температурный рекорд

Новости регионов: во Владивостоке зафиксировали температурный рекорд

Новости регионов: площадь пожара на складе в Екатеринбурге достигла 3,5 тыс "квадратов"

Лиса украла телефон у мужчины на Сахалине

Новости регионов: взрыв произошел в пятиэтажке в Саратовской области

Организаторам забега в Хибинах грозит до 10 лет тюрьмы

Минобороны сообщило о перехвате 91 украинского беспилотника

Новости регионов: в Химках мошенники похитили у пенсионерки 8 млн рублей

Новости регионов: еще одну группу туристов спасли в Мурманской области

Все аэропорты России отменили ограничения на полеты

Новости регионов: прокуратура начала проверку блогера Магомедова

В Приморском крае фиксируют аномально высокие температуры. Во Владивостоке в понедельник столбики термометров достигли исторического максимума, установленного в 1973 году. Температура воздуха поднялась до 31 градуса. Уже две недели температура здесь заметно превышает климатическую норму.

Ночью на складе в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Огонь повредил пятиэтажное офисное здание, частично обрушилась кровля. Пожар тушили более 100 специалистов и 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. К утру открытое горение удалось ликвидировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодапроисшествияпожарвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика