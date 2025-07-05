Новости регионов: в Нижнем Новгороде у кафе снесло крышу из-за ураганного ветра

В Нижнем Новгороде сильный ветер сорвал кровлю с кафе. Момент падения крыши попал на видео: на улице шел ливень и дул шквалистый ветер, который буквально за секунды снес крышу здания, зацепив электрические провода и прижав их к земле. Из-за этого движение автомобилей оказалось временно затруднено.

В Благовещенске житель Амурской области по пути в город встретил на дороге волков. Хищники вышли прямо на проезжую часть и не спешили уходить, несмотря на проезжающие мимо машины. Специалисты предполагают, что звери могли появиться на трассе в поисках добычи, что необычно для их поведения.

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