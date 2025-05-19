На Урале гимнастка цирка погибла при выполнении трюка

В Магнитогорском государственном цирке Челябинской области 22-летняя гимнастка цирка погибла во время выполнения акробатического трюка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По информации ведомства, 17 мая неустановленные должностные лица цирка допустили артистку к выполнению без страховки трюка на аппарате "Колесо смелости" на высоте более 4 метров. В результате девушка сорвалась и упала на арену. Гимнастка скончалась в машине скорой помощи.

По данному факту региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"В настоящее время следователем СК России проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, <...> выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в ведомстве.

Ранее швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер скончалась после падения на чемпионате мира в Цюрихе. По данным Международного союза велосипедистов, 18-летняя спортсменка получила серьезную травму головы. Она была доставлена в крайне тяжелом состоянии на вертолете, но врачи из университетской больницы Цюриха не смогли спасти ее.