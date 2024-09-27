27 сентября, 19:27Спорт
18-летняя велогонщица Фуррер скончалась после падения на чемпионате мира
Фото: uci.org
Швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер скончалась после падения на чемпионате мира в Цюрихе, пишет пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
По данным союза, 18-летняя спортсменка получила серьезную травму головы. Она была доставлена в крайне тяжелом состоянии на вертолете, но врачи из университетской больницы Цюриха не смогли спасти ее.
Как писали СМИ, Фуррер ранее заняла 44-е место в гонке на время среди юниоров. Она была послом чемпионата мира в составе швейцарской юниорской команды. Помимо шоссейных гонок, велогонщица также участвовала в кросс-кантри-велосипеде и ранее выступала на чемпионате мира по горному велосипеду в Андорре.
Ранее норвежский велогонщик Андре Дреге погиб на четвертом этапе "Тура Австрии". Это случилось на спуске с горы Гросглоккнер, когда спортсмен упал с велосипеда и скончался от полученных травм. Ему было 25 лет.