18-летняя велогонщица Фуррер скончалась после падения на чемпионате мира

Фото: uci.org

Швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер скончалась после падения на чемпионате мира в Цюрихе, пишет пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

По данным союза, 18-летняя спортсменка получила серьезную травму головы. Она была доставлена в крайне тяжелом состоянии на вертолете, но врачи из университетской больницы Цюриха не смогли спасти ее.

Как писали СМИ, Фуррер ранее заняла 44-е место в гонке на время среди юниоров. Она была послом чемпионата мира в составе швейцарской юниорской команды. Помимо шоссейных гонок, велогонщица также участвовала в кросс-кантри-велосипеде и ранее выступала на чемпионате мира по горному велосипеду в Андорре.

Ранее норвежский велогонщик Андре Дреге погиб на четвертом этапе "Тура Австрии". Это случилось на спуске с горы Гросглоккнер, когда спортсмен упал с велосипеда и скончался от полученных травм. Ему было 25 лет.

