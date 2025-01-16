20minutos: 16-летний вратарь умер в Бразилии после футбольной тренировки

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16-летний вратарь во время тренировки в Бразилии отбил пенальти и умер. Об этом сообщает издание 20minutos.

По данным портала, мяч попал молодому человеку в область между грудиной и диафрагмой. После пенальти вратарь упал на поле с приступом боли. Ему вызвали скорую помощь, однако по неизвестной причине его везли в медучреждение около 11 часов. В результате игрока не удалось спасти.

"Ты был преданным игроком и ребенком, который никогда не грустил, всегда был счастлив", – отметил брат вратаря.

При этом, как сообщает издание, молодой человек не страдал от болезней сердца.

Ранее норвежский велогонщик Андре Дреге погиб на четвертом этапе "Тура Австрии". Это случилось на спуске с горы Гросглоккнер, когда спортсмен упал с велосипеда и скончался от полученных травм. Ему было 25 лет.

