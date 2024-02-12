В Индонезии футболиста убило ударом молнии во время матча

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В Индонезии 30-летнего футболиста клуба "Персикас Субанг" убило ударом молнии во время товарищеского матча. Об этом сообщает РИА Новости.

В спортсмена ударила молния во время матча, отчего он потерял сознание, а другой футболист упал на газон. Футболист, получивший удар молнии, был госпитализирован, однако впоследствии скончался в больнице, не приходя в сознание.

Сообщается, что это не первый случай, когда в футбольное поле на данном стадионе бьет молния.

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