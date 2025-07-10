Число погибших из-за наводнений в Техасе увеличилось до 119 человек

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Общее число погибших из-за наводнений в штате Техас США выросло до 119 человек, сообщает издание New York Times со ссылкой на данные местных властей.

Наибольшее число погибших пришлось на округ Керр – 95 человек. Кроме того, по информации губернатора Техаса Грега Эбботта, без вести пропавшими числятся 173 человека.

Масштабное наводнение в Техасе началось в ночь на пятницу, 4 июля. Всего за три часа в регионе выпало рекордное количество осадков, что привело к выходу из берегов рек Сан-Сама, Кончо и Колорадо. В зоне подтопления оказались 15 округов штата, под угрозой находятся свыше 500 тысяч местных жителей.

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что россияне не обращались за помощью в связи наводнениями в Техасе.