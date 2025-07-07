CNN: около 80 человек погибли из-за наводнений в Техасе

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Около 80 человек погибли в результате наводнений в Техасе США, сообщает телеканал CNN.

СМИ отмечает, что представители власти в нескольких округах штата подтвердили смерть 80 человек. Еще свыше 40 пострадавших числятся пропавшими без вести.

Наибольшее число жертв наводнений было зафиксировано в округе Керр – 68 погибших.

Внезапное наводнение в центральных районах Техаса началось в ночь на пятницу, 4 июля. За три часа в штате выпала месячная норма осадков. Из берегов вышли реки Сан-Сама, Кончо и Колорадо. В зоне подтопления оказались 15 округов Техаса.

Ранее сильные ливни прошли в техасском городе Сан-Антонио. В результате погибли 11 местных жителей. Еще несколько человек числились пропавшими без вести.