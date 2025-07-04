Синоптик Позднякова: Москве не грозит наводнение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве не произойдет наводнение, поскольку система гидросооружений предохраняет город от подобных явлений, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва".

Синоптик пояснила, что все реки зарегулированы, что минимизирует риск наводнений. Однако при сильных ливнях в Москве происходят кратковременные подтопления. Такая же ситуация складывается, когда река Яуза выходит из берегов.

"Когда прогнозируются сильные дожди, городские службы об этом предупреждены и стоят бригады, которые с этим справляются путем откачки воды", – добавила специалист.

Позднякова отметила, что в грядущие выходные, 5 и 6 июля, в Москве не будет сильных осадков, при этом в городе немного похолодает. Причиной снижения температуры станет тот же циклон, который привел к наводнению в Санкт-Петербурге.

"В Питере прошли дожди, и ветер там достигал 23 метров в секунду. Где-то падали деревья, где-то ограждения, вода поднялась, но уже к вечеру все это пойдет на спад", – уточнила синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд исключил повторение наводнения 1824 года в Петербурге, которое описывается в поэме Александра Пушкина "Медный всадник". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, разрушительное явление не произойдет благодаря петербургской дамбе. Однако недавний катаклизм стал следствием того, что воды Балтийского моря входят в устье Невы.

"Естественный процесс – когда сток из любой реки идет в море, но когда мощный ветер – 24–27 метров в секунду – гонит волны в противоположном направлении, то Балтийское море препятствует, ставит замок на сток этой воды, ей некуда стекать, и она начинает подниматься", – добавил он.

Упомянутое в поэме писателя явление произошло осенью, отметил синоптик и добавил, что июльское погодное явление лишь второй раз в истории затронуло Санкт-Петербург.

"Интенсивные осадки и ветер привели к тому, что некоторые улицы оказались подтопленными, но сейчас ситуация нормализуется", – подчеркнул Вильфанд, заявив, что отсутствие дамбы привело бы к большим проблемам.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупреждал о первом за 160 лет июльском наводнении в городе. По его словам, за всю историю Северной столицы наводнение в июле было всего один раз – 12 июля 1865 года.

Накануне вечером в Петербурге задействовали комплекс защитных сооружений (КЗС). В связи с этим доступ к городу со стороны Финского залива перекрыт. Также остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

К утру пятницы, 4 июля, уровень воды с внешней стороны КЗС превысил 180 сантиметров, а затворы дамбы остались закрытыми. Ветер начнет ослабевать ближе к ночи. По данным синоптиков, максимум подъема воды составит до 190 сантиметров.