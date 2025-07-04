Синоптик Вильфанд опроверг вероятность сильного наводнения в Санкт-Петербурге

Циклон "Енгин" принес мощный шторм и ливни в Санкт-Петербург. Из-за этого городские улицы и парки начали уходить под воду. Синоптики даже пообещали жителям Северной столицы первое за 160 лет наводнение, однако его удалось избежать. Как северная столица справляется со стихией – в материале Москвы 24.
Как в "Медном всаднике"?
Североатлантический циклон "Енгин" принес грозы и ливни в Ленинградскую область. Также специалисты зафиксировали в регионе ветер до 25 метров в секунду, а в акватории Финского залива – до 27, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус. При этом главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил в своих соцсетях, что в городе впервые за 160 лет сложились условия для наводнения.
По последним данным, максимальный уровень воды с внешней стороны комплекса защитных сооружений (КЗС) поднялся выше 180 сантиметров. Чтобы предотвратить разлив, местные власти заранее приняли решение закрыть все затворы дамбы. Кроме того, капитан морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" распорядился приостановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.
В то же время стихия все равно затронула ряд прибрежных зон города. В частности, в Сестрорецке подтопило парк "Дубки" и часть улиц. Вода даже немного залила набережные в историческом центре Петербурга, а в некоторых местах подобралась к припаркованным машинам, сообщили СМИ. В районе Финского залива было частично нарушено электроснабжение, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Однако повторения наводнения 1824 года, описанного в поэме Александра Пушкина "Медный всадник", в конечном итоге не случится, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Циклон, захлестнувший город, достигнет своего пика уже в ночь на 5 июля. Затем на фоне смещения штормового фронта на восток уровень воды постепенно снизится, уточнила в беседе с "Известиями" главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Отдых продолжается
Планы туристов, находившихся в Санкт-Петербурге на момент начала шторма, изменились лишь частично, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Например, программу одной группы путешественников скорректировали, заменив прогулку в парке Петергоф на посещение Большого дворца. Обзорные экскурсии по воде при этом перенесли или вернули за них деньги, добавили в пресс-службе объединения.
Однако в районах города, где роза ветров отличается, продолжают выполняться прогулочные рейсы по Неве. Плюс прежними остались планы отдыха на последующие дни – предполагается, что имеющийся прогноз погоды не помешает проводить мероприятия, указали в АТОР.
Некоторые отдыхающие и жители города и вовсе решились посмотреть на стихию вблизи. В частности, в районе Благовещенского моста к воде пытались подойти дети, а взрослые снимали бушующие волны на видео, передавали РИА Новости.
Отдельные смельчаки, несмотря на непогоду, и вовсе решили искупаться. К примеру, в распоряжении Москвы 24 есть кадры с набережной Невы, где люди плещутся в воде недалеко от берега.