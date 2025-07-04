Синоптик Вильфанд опроверг вероятность сильного наводнения в Санкт-Петербурге

Циклон "Енгин" принес мощный шторм и ливни в Санкт-Петербург. Из-за этого городские улицы и парки начали уходить под воду. Синоптики даже пообещали жителям Северной столицы первое за 160 лет наводнение, однако его удалось избежать. Как северная столица справляется со стихией – в материале Москвы 24.

Как в "Медном всаднике"?

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Североатлантический циклон "Енгин" принес грозы и ливни в Ленинградскую область. Также специалисты зафиксировали в регионе ветер до 25 метров в секунду, а в акватории Финского залива – до 27, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус. При этом главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил в своих соцсетях, что в городе впервые за 160 лет сложились условия для наводнения.

По последним данным, максимальный уровень воды с внешней стороны комплекса защитных сооружений (КЗС) поднялся выше 180 сантиметров. Чтобы предотвратить разлив, местные власти заранее приняли решение закрыть все затворы дамбы. Кроме того, капитан морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" распорядился приостановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

В то же время стихия все равно затронула ряд прибрежных зон города. В частности, в Сестрорецке подтопило парк "Дубки" и часть улиц. Вода даже немного залила набережные в историческом центре Петербурга, а в некоторых местах подобралась к припаркованным машинам, сообщили СМИ. В районе Финского залива было частично нарушено электроснабжение, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Однако повторения наводнения 1824 года, описанного в поэме Александра Пушкина "Медный всадник", в конечном итоге не случится, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Если бы не было дамбы, это была бы действительно настоящая проблема, но было своевременное предупреждение, и дамбу перекрыли. Интенсивные осадки и ветер привели к тому, что некоторые улицы оказались подтопленными, но сейчас ситуация нормализуется.

Циклон, захлестнувший город, достигнет своего пика уже в ночь на 5 июля. Затем на фоне смещения штормового фронта на восток уровень воды постепенно снизится, уточнила в беседе с "Известиями" главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Отдых продолжается

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Планы туристов, находившихся в Санкт-Петербурге на момент начала шторма, изменились лишь частично, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Например, программу одной группы путешественников скорректировали, заменив прогулку в парке Петергоф на посещение Большого дворца. Обзорные экскурсии по воде при этом перенесли или вернули за них деньги, добавили в пресс-службе объединения.

Однако в районах города, где роза ветров отличается, продолжают выполняться прогулочные рейсы по Неве. Плюс прежними остались планы отдыха на последующие дни – предполагается, что имеющийся прогноз погоды не помешает проводить мероприятия, указали в АТОР.

Некоторые отдыхающие и жители города и вовсе решились посмотреть на стихию вблизи. В частности, в районе Благовещенского моста к воде пытались подойти дети, а взрослые снимали бушующие волны на видео, передавали РИА Новости.





туристка, приехавшая в Санкт-Петербург Такое только в Петербурге можно увидеть, не зря мы приехали.

Отдельные смельчаки, несмотря на непогоду, и вовсе решили искупаться. К примеру, в распоряжении Москвы 24 есть кадры с набережной Невы, где люди плещутся в воде недалеко от берега.