АТОР: ухудшение погоды в Санкт-Петербурге частично изменило планы туристов

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Ухудшение погоды в Санкт-Петербурге частично изменило планы туристов, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Штормовой ветер в северной столице валит деревья. В связи с этим сады и скверы в центре города временно закрыты. Согласно прогнозу синоптиков, скорость ветра будет достигать 15–20 метров в секунду, при этом в прибрежных районах порывы могут усиливаться до 24 метров в секунду. До 5 июля в городе будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.

Однако ухудшение погоды коснулось не всех туристов. Представители одного из туристических агентств рассказали, что в Петергофе прогулку по парку, которая была в программе, решили заменить на посещение Большого дворца. Водные экскурсии либо перенесли, либо вернули за них деньги.

При этом в другой компании указали, что роза ветров отличается в разных районах, поэтому отменять пришлось не все туристические водные маршруты. Часть судоходных компаний продолжает выполнять прогулочные рейсы по Неве.

Также турагентства отметили, что многие изначально не планировали посещать Петергоф или отправляться на водные прогулки 4 июля, поэтому на отдыхе этих путешественников погода не сказалась. При этом туроператоры не пересматривали программы отдыха на последующие дни, так как имеющийся прогноз не должен помешать планам.

В пресс-службе Петергофа предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий закрыты Нижний парк, Верхний сад, Острова, парки Александрия и Ораниенбаум. Ограничения не коснулись музея "Государевы потехи", "Дома игральных карт", проекта "Подвиг возрождения" и Музея коллекционеров.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с РИА Новости заверил, что Нева не выйдет из берегов благодаря работе комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений.

Колесов отметил, что любое половодье будет предотвращено. По его словам, набережные может немного подтопить в том случае, если КЗС закрыт более двух суток. Однако синоптик добавил, что это может произойти только в осенний период.

Между тем пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга отреагировали на 211 вызовов, 186 из которых связаны с ликвидацией последствий падения деревьев, а 25 – с устранением угрозы падения слабо закрепленных конструкций, сообщили в телеграм-канале МЧС России по городу.

Из-за непогоды пострадало пять человек и восемь автомобилей. В МЧС призвали горожан соблюдать элементарные меры предосторожности и не выходить на улицу без особой необходимости.

Ранее Колесов предупреждал о первом за 160 лет июльском наводнении в городе. При этом за всю историю Санкт-Петербурга в июле наводнение происходило всего один раз – 12 июля 1895 года.

Уровень воды с внешней стороны КЗС уже превысил 180 сантиметров. Комплекс от наводнений был задействован 3 июля, доступ к городу со стороны Финского залива перекрыт.