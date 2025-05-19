Новости регионов: водители автобусов подрались на дороге в Иркутске

В Иркутске два водителя устроили драку на дороге. Из-за них движение по улице оказалось практически заблокировано. По словам очевидцев, конфликт произошел между водителями автобусов.

В Краснодарском крае задержали двух мужчин, которые продавали пионы, украденные с кладбища. Злоумышленников поймали в станице Каневской с поличным и доставили в отделение полиции. В настоящее время задержанных проверяют на причастность к другим кражам.

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