Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 19:15

Происшествия

Два человека погибли в Самаре после падения дерева на палатку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли в Самаре после падения дерева на палатку отдыхающих, заявил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в Красноглинском районе города. Дерево повалил ураганный ветер.

Между тем москвичей призвали сохранять внимательность на фоне непогоды в столице. По словам синоптиков, до конца субботы, 12 июля, в городе ожидаются сильный дождь с грозой, градом и порывами ветра до 15–20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 21:00 14 июля. Такие же меры будут действовать в столице и Подмосковье из-за 4-го класса пожарной опасности, который установился при аномальной жаре.

Новости мира: ураган "Эрик" унес жизни двух человек

Читайте также


происшествияпогодарегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика