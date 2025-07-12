Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли в Самаре после падения дерева на палатку отдыхающих, заявил председатель правительства региона Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в Красноглинском районе города. Дерево повалил ураганный ветер.

Между тем москвичей призвали сохранять внимательность на фоне непогоды в столице. По словам синоптиков, до конца субботы, 12 июля, в городе ожидаются сильный дождь с грозой, градом и порывами ветра до 15–20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 21:00 14 июля. Такие же меры будут действовать в столице и Подмосковье из-за 4-го класса пожарной опасности, который установился при аномальной жаре.