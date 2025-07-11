Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 15:15

Происшествия

Кафе сгорело на территории замка XIII века в Калининградской области

Кафе сгорело на территории замка XIII века в Калининградской области

Новости регионов: в Дагестане выросло число отравившихся питьевой водой

Новости мира: яхта загорелась у берегов французского курорта Сен-Тропе

Новости регионов: в Санкт-Петербурге врачи успешно прооперировали девочку из США

В Коптеве мужчина сжег авто, пытаясь завести

В подмосковном Дмитрове авто опрокинулось после ДТП

Энергоснабжение Пензы почти полностью восстановлено после пожара на ТЭЦ

"Московский патруль": жители Подмосковья пожаловались на недобросовестного подрядчика

"Московский патруль": число аварий с участием СИМ снизилось на 60%

"Московский патруль": полиция задержала "черных банкиров"

Пожар произошел в кафе на территории замка Шаакен XIII века в Калининградской области. Огонь распространился в здании на площади 300 квадратных метров. Пожарные вынесли из кафе 3 газовых баллона.

В результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара устанавливают.

Замок Шаакен – орденский замок, основанный почти в 1270 году. Является объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика