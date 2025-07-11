11 июля, 15:15Происшествия
Кафе сгорело на территории замка XIII века в Калининградской области
Пожар произошел в кафе на территории замка Шаакен XIII века в Калининградской области. Огонь распространился в здании на площади 300 квадратных метров. Пожарные вынесли из кафе 3 газовых баллона.
В результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара устанавливают.
Замок Шаакен – орденский замок, основанный почти в 1270 году. Является объектом культурного наследия регионального значения.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.