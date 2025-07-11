Кафе сгорело на территории замка XIII века в Калининградской области

Пожар произошел в кафе на территории замка Шаакен XIII века в Калининградской области. Огонь распространился в здании на площади 300 квадратных метров. Пожарные вынесли из кафе 3 газовых баллона.

В результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара устанавливают.

Замок Шаакен – орденский замок, основанный почти в 1270 году. Является объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

