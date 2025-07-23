Круизы из Москвы по Волге временно приостановлены

Круизы из Москвы к городам на Волге временно приостановлены из-за аварии на Городецком гидроузле. Круизные компании уже начали вносить изменения в расписание и отменять рейсы. Например, отменен маршрут Нижний Новгород – Ярославль.

По предварительной информации, при проведении демонтажных работ была нарушена целостность камеры шлюза № 15а. Пострадавших нет. Сейчас шлюзы водохранилища закрыты с обеих сторон, баржи и теплоходы вынуждены оставаться на месте, часть пассажиров отправляют автобусами до ближайших городов.

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