Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 09:02

Происшествия

Мужчина погиб в результате пожара на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1965 года рождения погиб в результате пожара в квартире дома, расположенного на улице Водников в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Точные выводы будут сделаны после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ход процессуальной проверки, проводимой по факту случившегося, контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.

Ранее квартира загорелась на 22-м этаже дома в Чертанове Северном. Затем пламя перекинулось на соседнюю квартиру. Из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух детей. В результате пожара пострадали двое граждан, их госпитализировали.

Спустя время огонь потушили на площади 120 квадратных метров.

У Ярославского вокзала загорелась строительная бытовка

Читайте также


происшествияпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика