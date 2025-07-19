Мужчина погиб в результате пожара на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1965 года рождения погиб в результате пожара в квартире дома, расположенного на улице Водников в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Точные выводы будут сделаны после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ход процессуальной проверки, проводимой по факту случившегося, контролирует Тушинская межрайонная прокуратура.

Ранее квартира загорелась на 22-м этаже дома в Чертанове Северном. Затем пламя перекинулось на соседнюю квартиру. Из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух детей. В результате пожара пострадали двое граждан, их госпитализировали.

Спустя время огонь потушили на площади 120 квадратных метров.