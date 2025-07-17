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17 июля, 19:16

Происшествия

Пожар в Чертанове Северном ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в жилом многоэтажном доме в Чертанове Северном. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

"Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Квартира на 22-м этаже жилого дома загорелась в Чертанове Северном в четверг, 17 июля. Затем огонь перекинулся на соседнюю квартиру.

Из дома эвакуировали шесть человек, включая двоих детей. В результате инцидента пострадали два человека – их в состоянии средней тяжести госпитализировали в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского.

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