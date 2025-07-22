Минтранс создал оперштаб после повреждения шлюза на Городецком гидроузле на Волге

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Минтранс РФ инициировал создание оперативного штаба после повреждения шлюза на Городецком гидроузле на Волге, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Уточняется, что утром 22 июля при строительстве дополнительной камеры № 15А произошло обрушение оголовка камеры шлюзов № 15–16. В результате шлюзование и движение судов были временно остановлены.

На месте находится необходимая техника, среди которой 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. Специалисты выполнят демонтаж аварийной конструкции, которая мешает проходу судов.

Конкретные сроки возобновления судоходства по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения исследовательских работ. Запланированные на 25 и 27 июля рейсы скоростных судов из Нижнего Новгорода до Ярославля и в обратном направлении отменены, передает РИА Новости сообщение компании "Водолет".

"Изменения по дальнейшим рейсам будут доведены до пассажиров в зависимости от информации о работе шлюзов, при отмене рейсов пассажирам будут возвращены деньги за билет", – отмечается в сообщении.

Ранее эксперты сообщили об отсутствии новых загрязнений на реке Енисей в Красноярском крае, где произошел разлив ГСМ из потерпевшего крушение теплохода. По оценкам специалистов, в результате происшествия в реку попали от 10 до 15 тонн дизельного топлива.

После новых исследований сотрудники МЧС обработали сорбентом оставшиеся пятна от нефтепродуктов площадью около 6 тысяч квадратных метров водной поверхности и 2 километра береговой полосы. Обстоятельства случившегося предстоит установить региональной транспортной прокуратуре.