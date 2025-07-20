Bild: пожар произошел в крупнейшей деревянной церкви Германии

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В крупнейшей деревянной церкви Германии, расположенной в городе Клаусталь-Целлерфельд, произошел пожар в ночь на воскресенье, 20 июля. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на пожарную службу.

Возгорание удалось потушить лишь к утру. При этом причина пожара пока не установлена, ущерб еще предстоит оценить.

Как сообщает агентство DPA, пострадавших в результате происшествия нет. Немецкие полицейские рассматривают версию о возможном умышленном поджоге.

Ранее минимум 18 человек пострадали при пожаре на борту лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, который приземлился в аэропорту Пальма-де-Майорка. Самолет приземлился после того, как авиадиспетчерам поступило сообщение о возгорании в салоне.

Пассажиры, пытаясь спастись от огня, начали вылезать на крылья лайнера, после чего их эвакуировали. Шестерым пострадавшим потребовалась госпитализация.