Яхта загорелась в порту курорта Сен-Тропе

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Яхта Sea Lady II под мальтийским флагом загорелась у берегов французского курорта Сен-Тропе. Ее длина превышает 40 метров, пишет RT со ссылкой на Agence France-Presse.

По информации СМИ, пожар вспыхнул накануне после 21:15 по московскому времени, находящиеся рядом яхты эвакуировали. В тушении принимают участие примерно 30 спасателей, данных о пострадавших или погибших нет.

Ранее грузовой корабль Morning Midas, перевозивший 3 тысячи автомобилей, загорелся в Тихом океане. Инцидент произошел в 482 километрах от Аляски.

Экипаж судна заметил дым на палубе и приступил к тушению, однако морякам не удалось взять огонь под контроль. Прибывшие спасатели эвакуировали всех 22 членов экипажа и перевели их на находившийся неподалеку торговый корабль.

Позднее судно затонуло. Согласно оценкам специалистов, повреждения, вызванные пожаром, усугубились из-за непогоды.

