Новости регионов: самодельный плавучий дом затонул на Волге под Самарой

Самодельный плавучий дом опрокинулся и затонул на Волге под Самарой. На борту находились 4 человека. Как сообщают в МЧС, троих удалось спасти. Поиски еще одного продолжаются. По предварительным данным, судно перевернулось из-за сильного ветра. На месте происшествия работают оперативные службы.

Сильный ураган обрушился на Самарскую область. Град с дождем повалил деревья. Из-за непогоды там объявлен оранжевый уровень опасности. МЧС выпустило предупреждение о том, что порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. По прогнозам, ливни и грозы в регионе сохранятся до воскресенья, 13 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.