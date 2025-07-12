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12 июля, 10:15

Происшествия

Прокуратура показала видео аварии на Бережковской набережной

Прокуратура показала видео аварии на Бережковской набережной

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Появилось видео аварии на Бережковской набережной. Момент столкновения с камеры регистратора выложила столичная прокуратура.

За рулем автомобиля сбившего пешеходов и скрывшегося с места ДТП, находился 23-летний мужчина. Он уже задержан. Предположительно, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствоания он отказался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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