Прокуратура Пермского края начала проверку по факту массового отравления выпускников

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Сотрудники прокуратуры Пермского края взяли на контроль ситуацию с отравлением посетителей одного из развлекательных заведений Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Массовые обращения граждан за медицинской помощью с признаками пищевого отравления начали фиксировать 25 июня. Всего за это время в больницы Перми обратилось свыше 30 человек. Позже выяснилось, что до этого все пострадавшие праздновали школьные выпускные в одном и том же заведении.

Представители заведения заявили в беседе с журналистами Пермь.Online, что не стали приостанавливать работу после произошедшего, так как мероприятия были заранее оплачены. Также, по их словам, некоторые родители приносили на празднование выпускных свою еду.

В данный момент прокуратура Пермского края проводит проверку по факту произошедшего. Ведется выяснение всех обстоятельств и причин отравления выпускников. Также ведомство проверит результаты эпидемиологического расследования.

Ранее специалисты Россельхознадзора обнаружили бактерию Salmonella в омском детском лагере "Орленок", где произошло массовое отравление. В связи с этим правоохранительные органы начали проверку в отношении предпринимателя, который поставлял в детский лагерь некачественную продукцию.