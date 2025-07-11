Белый дом опубликовал постер Трампа в образе супермена

Фото: x.com/The White House

Белый дом опубликовал изображение американского президента Дональда Трампа в образе супермена. Пост размещен в соцсети X, передает RT.

"Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь", – сказано в описании.

Ранее Трамп объявил о выпуске своей лимитированной линейки парфюма. Он назвал духи Trump Victory 45–47 в честь двух своих побед на президентских выборах.

На упаковке изображена золотая статуэтка американского лидера с его автографом. Мужской вариант духов представлен в черной упаковке, а женский – в красной. Один флакончик емкостью 100 миллилитров стоит 250 долларов.

Кроме того, президент США выпустил собственную шуточную криптовалюту. Изначально публикация вызвала сомнения у большинства пользователей, которые начали уточнять в комментариях, не взломали ли злоумышленники аккаунты Трампа. Однако, несмотря на их опасения, эти посты так и не были удалены.

