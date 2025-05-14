NYT: семья Трампа заработала 2 млрд долларов за месяц его президентства

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Семья президента США Дональда Трампа получила минимум 2 миллиарда долларов доходов за первый месяц его президентского срока. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на финансовые документы и источники.

По данным издания, основные поступления относятся к иностранным инвестициям в криптовалютные проекты, недвижимость и эксклюзивные клубные инициативы. Например, запуск криптовалюты TRUMP, управляемой Дональдом Трампом – младшим, принес бизнес-империи по меньшей мере 174 миллиона долларов.

Кроме того, ОАЭ инвестировали 2 миллиарда долларов в криптопроект World Liberty Financial, где руководящие позиции занимают члены семьи Трампа.

Журналисты отмечают, что значительные средства поступают от недвижимости – Катар участвует в финансировании курортного комплекса Trump, а саудовская компания вложила 1 миллиард долларов в Trump International Hotel and Tower в Дубае. Отдельно газета отмечает соглашение Сербии с зятем Трампа Джаредом Кушнером о строительстве отеля на месте бывшего здания Минобороны Югославии.

При этом в Белом доме утверждают, что бизнесом полностью управляют сыновья президента.

Ранее Forbes в своем списке богатейших бизнесменов отметил, что президент США увеличил свое состояние до 5,1 миллиарда долларов в 2025 году. Издание связало это в том числе с прибыльными вложениями в криптовалюту. Основную часть состояния американского лидера составляет недвижимость. Ему также принадлежат гольф-клубы, особняки, винодельня и самолет Boeing 757-200.