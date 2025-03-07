Трамп подписал указ о крипторезерве США, его объем может составить до 200 тысяч биткоинов

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва биткоинов. Об этом сообщил инвестор Дэвид Сакс, назначенный сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте и ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.

"Всего несколько минут назад президент Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Резерв будет формироваться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в рамках уголовного или гражданского судопроизводства по конфискации активов. Это означает, что это не будет стоить налогоплательщикам ни цента", – написал Сакс в социальной сети X.

Он также добавил, что, по приблизительным оценкам, правительство США владеет около 200 тысячами биткоинов, однако полный аудит этих активов никогда не проводился.

Ранее Трамп сообщал о создании стратегического резерва криптовалют в США. В социальной сети Truth Social он пообещал сделать страну мировой столицей криптовалют.

По его словам, помимо биткоина, в резерв войдут криптовалюты Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP), а также Ethereum (ETH).