Bloomberg: пять миллиардеров лишились 209 млрд долларов после прихода Трампа к власти

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Пятеро миллиардеров лишились в общей сложности 209 миллиардов долларов после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, с момента вступления Трампа в должность индекс S&P 500 упал на 6,4%. При этом рыночная стоимость компаний, стоящих за миллиардерами, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, упала в совокупности на 1,39 триллиона долларов.

Ранее СМИ сообщили, что Маск потерял за сутки порядка 29 миллиардов долларов на фоне падения акций его компании Tesla.

В понедельник, 10 марта, акции автопроизводителя упали в цене на 15,43%, до 222,15 доллара. Кроме того, технологический индекс Nasdaq Composite, включающий в себя акции Tesla, потерял 4% на американских торговых площадках.

До этого стало известно, что состояние Маска впервые за два месяца 2025-го упало ниже 400 миллиардов долларов. За этот период акции компании потеряли 27% после достижения исторического максимума в середине декабря 2024 года.