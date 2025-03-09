Илон Маск признал, что Европа относится к США как к банкомату

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Американский миллиардер Илон Маск согласился с заявлением сенатора-республиканца Майка Ли, что Европа относится к США как к банкомату. Конгрессмен высказал свое мнение в социальной сети X, призвав США выйти из НАТО.

"Да", – написал Маск в ответ на публикацию Ли.

Ранее миллиардер заявил о причастности Европы к геноциду на Украине. Таким образом он отреагировал на пост премьер-министра Дании Метте Фредериксен, согласившись с позицией одного из пользователей. Она написала, что мир на Украине намного опаснее, чем непрекращающийся конфликт.

Между тем стало известно о планах президента США Дональда Трампа вывести американский войсковой контингент из Германии с последующим его размещением в Венгрии. В настоящее время на территории ФРГ несут службу 35 тысяч американских военнослужащих.