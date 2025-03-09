09 марта, 12:14Политика
Илон Маск признал, что Европа относится к США как к банкомату
Фото: depositphotos/ChinaImages
Американский миллиардер Илон Маск согласился с заявлением сенатора-республиканца Майка Ли, что Европа относится к США как к банкомату. Конгрессмен высказал свое мнение в социальной сети X, призвав США выйти из НАТО.
"Да", – написал Маск в ответ на публикацию Ли.
Ранее миллиардер заявил о причастности Европы к геноциду на Украине. Таким образом он отреагировал на пост премьер-министра Дании Метте Фредериксен, согласившись с позицией одного из пользователей. Она написала, что мир на Украине намного опаснее, чем непрекращающийся конфликт.
Между тем стало известно о планах президента США Дональда Трампа вывести американский войсковой контингент из Германии с последующим его размещением в Венгрии. В настоящее время на территории ФРГ несут службу 35 тысяч американских военнослужащих.
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