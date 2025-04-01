Forbes: в список богатейших бизнесменов мира вошли 146 россиян

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В список богатейших бизнесменов мира вошли 146 россиян. Число российских долларовых миллиардеров в мировом рейтинге достигло нового исторического рекорда, сообщает Forbes.

По данным издания, суммарное состояние россиян также обновило рекорд и составило 625,5 миллиарда долларов. Лидером списка среди бизнесменов РФ остается основатель "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием 28,7 миллиарда долларов.

На втором месте находится основатель "Северстали" Алексей Мордашов (28,6), а на третьем – глава "Новатэка" Леонид Михельсон (28,4).

Также в рейтинге находятся председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

При этом самым богатым человеком мира по версии Forbes стал Илон Маск, курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Его состояние оценивается в 342 миллиарда долларов, уточняет издание. Второе место занял глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг, а третье – основатель Amazon Джефф Безос.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп увеличил свое состояние до 5,1 миллиарда долларов в 2025 году. Как отметили в Forbes, "мало у кого из миллиардеров год был лучше". Издание связало это в том числе с прибыльными вложениями в криптовалюту.

Основную часть состояния американского лидера составляет недвижимость. Ему также принадлежат гольф-клубы, особняки, винодельня и самолет Boeing 757-200.

Между тем создатель компании ByteDance и платформы TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая. Его состояние оценивается в 57,5 миллиарда долларов. В это же время Чжан стал третьим в перечне самых богатых людей Азии после индийских бизнесменов Мукеша Амбани и Гаутама Адани.