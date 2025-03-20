Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 11:51

Политика
Главная / Новости /

FT: Мелании Трамп заплатили 28 млн долларов за фильм о ней

Мелания Трамп продала права на фильм о себе за 28 млн долларов – СМИ

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу видеоплатформа Amazon Prime Video купила у первой леди США Мелании Трамп права на показ документального фильма о ней за примерно 28 миллионов долларов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Платформа заплатила 40 миллионов долларов за документальный фильм о Мелании Трамп, около 28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди", – говорится в сообщении.

По словам источников издания, миллиардер принял такое решение из-за смены стратегии в отношении главы Белого дома Дональда Трампа.

Как отметила газета, Amazon недавно приобрела права на показ старых эпизодов шоу "Ученик" с участием американского лидера. Это стало еще одним способом профинансировать Трампа, добавило издание.

Ранее Трамп опубликовала свой первый официальный портрет. На фотографии в черно-белых тонах запечатлена супруга Трампа в темном костюме с белой блузкой на фоне Монумента Вашингтону. Автором снимка стал бельгийский фотограф Режин Мао, а местом фотосессии – желтая овальная комната Белого дома.

Мелания Трамп надела на инаугурацию мужа черный наряд и широкополую шляпу

Читайте также


политикакиноза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика