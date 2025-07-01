Трамп объявил о запуске собственного лимитированного парфюма

Фото: gettrumpfragrances.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social объявил о выпуске своей лимитированной линейки парфюма. Один флакончик емкостью 100 миллилитров будет стоить 250 долларов.

Трамп назвал духи Trump Victory 45–47 в честь двух своих побед на президентских выборах. На упаковке изображена золотая статуэтка американского президента с его автографом. Мужской вариант духов представлен в черной упаковке, а женский – в красной.

При этом Трамп предупредил, что серия духов ограничена и предназначена для настоящих патриотов США.

Ранее американские СМИ сообщали, что семья Трампа заработала 2 миллиарда долларов только за первый месяц его президентства. Основные поступления связаны с иностранным инвестициям в криптовалютные проекты, недвижимость и эксклюзивные клубные инициативы.

Также в январе 2025 года Трамп объявил о запуске собственной шуточной криптовалюты. Позже сайты с его фирменной продукции начали принимать оплату мемкоинами Трампа.