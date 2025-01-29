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29 января, 17:12

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Bloomberg: сайты фирменной продукции Трампа начали принимать оплату его мемкоинами

Сайты фирменной продукции Трампа начали принимать оплату его мемкоинами – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Сайты магазинов фирменной продукции президента США Дональда Трампа начали принимать к оплате мемкоин $Trump. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Уточняется, что ввод мемкоинов в качестве оплаты осуществился в целях обеспечения роста спроса на криптовалюту.

Однако, по словам агентства, сильная подверженность данных активов к колебаниям цены значительно усложняет использование мемкоина как платежное средство.

18 января Дональд Трамп объявил о выпуске своей шуточной валюты – мемкоина $Trump. Пользователи начали уточнять в комментариях, не взломали ли злоумышленники соцсети президента. Однако, несмотря на их опасения, спустя пять часов после публикации эти посты так и не были удалены.

Через сутки стало известно, что объем торгов криптовалюты превысил 11 миллиардов долларов. На тот момент один мемкоин Трампа можно было приобрести за 30 долларов.

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