Более 20% россиян признались, что покупают мемкоины

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Более 20% россиян вкладываются в мемкоины, причем 15% из них делают это ради хайпа, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса, проведенного одним из финансовых маркетплейсов.

При этом лишь 4% опрошенных покупают эту криптовалюту, рассчитывая получить быструю прибыль. Еще 2% респондентов заявили, что вкладывают средства в такие токены, чтобы поддержать создателей проектов. Однако, как выяснилось, большинство опрошенных россиян (79%) отказываются от покупки мемкоинов.

Вместе с тем 71% участников опроса считают главным критерием для покупки мемкоинов потенциал роста. Еще 23% выделили культурный и сатирический аспект виртуальных монет, а 6% обратили внимание на активность сообщества и наличие фан-базы.

Также исследователи поинтересовались у респондентов, что они думают по поводу использования мемкоинов в качестве инструмента привлечения внимания к новым проектам. Выяснилось, что 25% считают это эффективным маркетинговым ходом, 47% полагают, что мемкоины окажутся временным явлением, продвигающимся на волне популярности и виральности в соцсетях. Еще 23% сочли подобные кампании очередной попыткой привлечь новых участников на инвестиционный рынок, а 5% респондентов заявили, что мемкоины оказывают негативное влияние на репутацию крипторынка.

По мнению эксперта в области финансов Ярослава Баджурака, мемкоины получили существенную долю капитализации криптовалютного рынка, оказывая активное влияние на его динамику. Их рост объясняется массовым интересом, который поддерживают социальные сети. Такое внимание к данной криптовалюте способствует привлечению новых инвесторов, отметил специалист.

"Мемкоины часто становятся точкой входа для новичков, расширяя аудиторию крипторынка. Однако резкие скачки цен и волатильность криптовалюты создают риски для стабильности рынка. Их популярность приводит к перераспределению капитала из более стабильных активов и увеличивает нагрузку на блокчейны, повышая комиссии", – подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил о выпуске собственной шуточной криптовалюты в социальных сетях Х и Truth Social. Публикация вызвала сомнения у большинства пользователей, которые начали уточнять в комментариях, не взломали ли злоумышленники аккаунты политика.

Однако она оказалась реальной, за сутки объем торгов этой криптовалюты превысил 11 миллиардов долларов.