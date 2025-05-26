Telegraph: криптомиллионерам не понравилась еда на приеме у Трампа

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Криптовалютные миллионеры, которые потратили в среднем почти 1,8 миллиона долларов на покупку мемкойнов президента США Дональда Трампа, разочаровались в блюдах на приеме по этому случаю, сообщает газета The Daily Telegraph.

Как сообщает издание, предприниматели посетили "эксклюзивное" мероприятие в гольф-клубе Трампа в штате Вирджиния. Официальная криптовалюта принесла президенту США и его семье 148 миллионов долларов.

На столы гостям подали "жареный палтус с цитрусовым соусом, филе-миньон с подливкой деми-гляс" на тарелках с логотипом Трампа. Однако внешний вид блюд и небольшое количество овощей вызвало у участников мероприятия негативные эмоции.

По данным СМИ, один из них заявил, что "единственным хорошим блюдом был хлеб с маслом". Другой гость сказал, что еда, которую подают в самолетах, лучше этой.

Ранее сообщалось, что семья Трампа получила минимум 2 миллиарда долларов доходов за первый месяц его президентского срока. Основные поступления относятся к иностранным инвестициям в криптовалютные проекты, недвижимость и эксклюзивные клубные инициативы. Например, запуск криптовалюты TRUMP, управляемой Дональдом Трампом – младшим, принес бизнес-империи по меньшей мере 174 миллиона долларов.

В Белом доме утверждают, что бизнесом полностью управляют сыновья президента.