04 июля, 15:16Происшествия
Роспотребнадзор выявил норовирус у 37 пассажиров теплохода "Николай Карамзин"
Фото: mosturflot.ru
Роспотребнадзор обнаружил норовирус у 37 пассажиров круизного лайнера "Николай Карамзин", который следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инфекция была выявлена в период с 24 июня по 4 июля. Тогда у пассажиров и членов экипажа фиксировались симптомы острой кишечной инфекции. Сейчас ведомство проводит комплекс противоэпидемических мероприятий, которые позволят не допустить распространения норовируса. В частности, все заболевшие были изолированы друг от друга в отдельные каюты, а заразившиеся сотрудники теплохода – отстранены от работы.
"Тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет, необходимая помощь оказывается в полном объеме. <...> Работа по выявлению заболевших среди контактных лиц продолжается", – уточнил Роспотребнадзор.
Специалисты уже провели проверку, в ходе которой обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований во время организации питания пассажиров. Например, в пищеблоке судна работали повара и официанты с признаками кишечной инфекции. Кроме того, не соблюдались правила по приему продуктов и условия хранения еды. Также надзорное ведомство назвало крайне неудовлетворительным санитарно-гигиеническое содержание помещений камбузов.
Роспотребнадзор уже выдал туристической компании "Московский туристический флот" и судовладельцу "Московское речное пароходство" предписания о необходимости проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий. Помимо этого, организована дезинфекция на борту круизного лайнера.
Ведомство также направило информацию о произошедшем сотрудникам полиции для привлечения к ответственности лиц, виновных в распространении норовируса.
"Все необходимые мероприятия проводятся во взаимодействии с заинтересованными службами и ведомствами", – добавили в Роспотребнадзоре, отметив, что ситуация находится на контроле.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура ранее сообщила о начале проверки в связи с отравлением более 30 человек во время поездки на теплоходе "Николай Карамзин". По данным СМИ, из всех членов экипажа только трое пожаловались на недомогание.
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