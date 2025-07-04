ТАСС: на теплоходе "Николай Карамзин" на недомогание пожаловались только члены экипажа

Фото: телеграм-канал SHOT

На туристическом теплоходе "Николай Карамзин" три члена экипажа пожаловались на недомогание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По уточненным данным, отравились только три члена экипажа теплохода. Информация о пострадавших пассажирах еще не подтвердилась. Судно следовало по маршруту Вологда – Ярославль.

Ранее СМИ сообщили, что более 30 человек отравились во время поездки на теплоходе "Николай Карамзин". Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с этой информацией. Специалисты взяли пробы в пищеблоке судна.

В мае стало известно об отравлении пассажиров теплохода "Михаил Булгаков". По данному факту было возбуждено два уголовных дела.