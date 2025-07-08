"Московский патруль": девять автомобилей загорелись на Бескудниковском бульваре

Во вторник, 8 июля, во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве загорелись девять автомобилей. По предварительным данным, на парковке мужчина занимался ремонтом своей машины, после чего в двигательном отсеке появился дым.

Как рассказали очевидцы, сразу после возгорания владелец авто успел отбежать, однако пламя охватило еще восемь транспортных средств. Возгорание потушили прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС.

В МВД указали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки. О пострадавших информация не поступала.

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