08 июля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": девять автомобилей загорелись на Бескудниковском бульваре
Во вторник, 8 июля, во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве загорелись девять автомобилей. По предварительным данным, на парковке мужчина занимался ремонтом своей машины, после чего в двигательном отсеке появился дым.
Как рассказали очевидцы, сразу после возгорания владелец авто успел отбежать, однако пламя охватило еще восемь транспортных средств. Возгорание потушили прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС.
В МВД указали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки. О пострадавших информация не поступала.
Подробнее – в программе "Московский патруль".