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03 июля, 16:30

Безопасность

В России увеличились случаи обмана пенсионеров с перерасчетом пенсии

В России увеличились случаи обмана пенсионеров с перерасчетом пенсии

Россиянам начали навязывать юридические услуги для перерасчета пенсии

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В последние месяцы в социальных сетях резко увеличилось количество объявлений и видео, в которых юристы обещают пенсионерам легкий способ увеличить свою пенсию – достаточно лишь обратиться за "перерасчетом". В роликах утверждается, что пенсионный фонд России допускает массу ошибок при начислении пенсий, из-за чего многие получают выплаты меньше, чем могли бы.

Пенсионеру предлагают заплатить 250 рублей за консультацию и выслать справку об индивидуальном лицевом счете. В ответ практически сразу приходит "отчет" о том, что обнаружены грубые нарушения, "обнулен стаж" и "исчезли пенсионные баллы". Следующий шаг – купить комплект шаблонов заявлений для обращения в Социальный фонд за 10 тысяч рублей. Пенсионер отправляет документы, но изменений не происходит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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